Napoli, ruba un tavolino davanti a un bar: denunciato 54enne

Non si è reso conto di essere osservato e quando i carabinieri si sono presentati non ha potuto fare altro che arrendersi. Voleva portare via un tavolino di alluminio davanti ad uno dei bar del molo Beverello, a Napoli, ma non ha fatto in tempo. A finire nei guai, denunciato per tentato furto aggravato un 54enne, residente nel quartiere dei Colli Aminei.

La vicenda

I carabinieri della stazione scali marittimi avevano ricevuto diverse segnalazioni di furti commessi nelle settimane precedenti nei bar del porto e si sono appostati lungo le banchine. Hanno monitorato l'area e quando il 54enne ha allungato le mani sul tavolino è stato bloccato.