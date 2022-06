Caserta, un ferito durante lite per vicende familiari: fermato 59enne

L’uomo, accusato di tentato omicidio, si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La notte scorsa i due si sarebbero incontrati per caso e sembra che tra loro ci fossero dissapori per vicende familiari

È in fin di vita un cittadino ucraino ferito, la scorsa notte, a coltellate nel corso della notte scorsa a Caserta. Il presunto responsabile è un cittadino italiano, di 59 anni, che è stato fermato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio: l'uomo ora si ritrova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell'udienza di convalida.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due la scorsa notte si sono incontrati per caso. Sembra che tra di loro ci fossero dissapori per vicende familiari. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve: prima qualche parola di troppo poi è comparso un coltello. Ad avere la peggio è stato lo straniero è stato ferito al braccio e al petto. Quando la polizia è giunta sul posto l'ucraino era riverso a terra, privo di sensi. Ricevute le prime cure del personale del 118, a causa della gravità delle ferite, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Caserta. Il coltello utilizzato per il ferimento è stato ritrovato dai poliziotti della Mobile è stato trovato in un cestino dei rifiuti, poco lontano dal luogo dell'aggressione.