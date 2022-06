Napoli, ruba capi di abbigliamento in un negozio: arrestato

E' accaduto in un esercizio di via Toledo. Ad accorgersi dell’accaduto è stata una addetta all’accoglienza, che ha fatto scattare l'allarme

Un uomo di 45 anni, napoletano, è stato arrestato dalla polizia per essersi introdotto in un negozio si abbigliamento di via Toledo, a Napoli, e aver sottratto quattro abiti, dal valore di 65 euro, asportando le placche anti taccheggio. Ad accorgersi dell’accaduto è stata una addetta all’accoglienza, che ha fatto scattare l'allarme. È stato quindi chiesto l'intervento della polizia che ha bloccato il 45enne e lo ha arrestato per furto aggravato.