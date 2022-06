Napoli, non si ferma ad alt poi aggredisce poliziotti: arrestato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Napoli con l'accusa di essere scappato nonostante l'alt della polizia e di aver aggredito gli agenti che lo hanno inseguito. Dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli sono state contestate tre violazioni del codice della strada per guida di veicolo sprovvisto di targa, mancato possesso dei documenti di circolazione e guida senza casco protettivo. Il mezzo, uno scooter, è stato sottoposto a sequestro.

L'arresto

I 'falchi' della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo in corso Umberto I, hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e, una volta affiancato dagli operatori, non ha esitato a sferrare calci con l'intento di farli cadere fino a quando, giunto in via Grotta della Marra, ha perso il controllo della moto rovinando a terra. I poliziotti, non senza difficoltà, lo hanno bloccato grazie anche al supporto di un'altra pattuglia.