Alimenti in cattivo stato in un ristorante in provincia di Napoli

Cinquanta chili di alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione sono stati trovati dai carabinieri forestale di Marigliano e dal personale dell'Asl Na 3 Sud, in un ristorante-pizzeria a Castello di Cisterna (Napoli). Sequestrati inoltre alcuni cibi scaduti.

Il titolare dell'attività è stato denunciato all'autorità giudiziaria per cattivo stato di detenzione degli alimenti. Durante il controllo è stato trovato anche cibo per un peso complessivo di 20 chili privo di tracciabilità. Per il ristoratore sanzioni per un importo pari a 1.500 euro. Disposta la sospensione temporanea dell'attività per effettuare una pulizia straordinaria.