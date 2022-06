Il fenomeno sismico, con ipocentro a una profondità di 10 chilometri, è stato avvertito anche in alcuni Comuni della provincia di Campobasso

Una scossa di terremoto con magnitudo 2.6 è stata registrata questa mattina alle 8.10 con epicentro a Sassinoro, in provincia di Benevento, al confine tra Campania e Molise. Il fenomeno sismico, con ipocentro a una profondità di 10 chilometri, è stato avvertito anche in alcuni Comuni della provincia di Campobasso. Non si registrano danni.