Benevento, scontro moto-auto: un morto e cinque feriti

Un morto e cinque feriti, tra cui due bambini, è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri alle porte di Benevento in seguito a uno scontro tra una moto Yamaha e una Citroen C3 con a bordo tre donne e due minori. La vittima è il motociclista, un uomo di 49 anni di Ceppaloni, deceduto all'ospedale "San Pio" di Benevento dove era stato ricoverato in codice rosso insieme agli altri feriti. Le condizioni dei due bambini e degli altri occupanti dell'auto non sono gravi.