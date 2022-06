Torre del Greco, 52enne aggredita con liquido urticante

Sarebbe stata avvicinata da una donna alla guida di un'auto e, quando si è accostata alla vettura richiamata da una richiesta della conducente, un'altra donna le ha lanciato sul viso del liquido urticante. È quanto ha denunciato ai carabinieri di Torre del Greco (in provincia di Napoli) una donna di 52 anni. Un gesto risalente a ieri mattina, assai simile nella dinamica ma fortunatamente non nelle conseguenze a quello verificatosi a Napoli. La donna si è recata dopo un certo lasso di tempo dal proprio medico di famiglia ed è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Ha riportato, come da referto, una ''dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite'', giudicata guaribile in quindici giorni. Nessuno è comunque intervenuto sul posto, né è stato richiesto aiuto al 112.