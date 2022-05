Covid Campania, Consiglio di Stato: giusta ordinanza del 2020 su dad

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell'appello contro la decisione del Tar di Napoli che era stata favorevole al ricorso di alcuni genitori contro la didattica a distanza , attuata in Campania contro il Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO ) dal 28 novembre 2020. La sentenza dei giudici amministrativi di primo grado non aveva prodotto conseguenze pratiche essendo arrivata nel gennaio scorso, quando le lezioni in presenza erano già riprese regolarmente da tempo.

Consiglio di Stato: "Non è stato compromesso il diritto allo studio"

Il Consiglio di Stato ha definito legittima la decisione di De Luca di prolungare la dad rispetto alla ripresa della scuola in classe decisa dal governo nazionale, sottolineando che con le lezioni a distanza "non è stato compromesso - si legge nella sentenza - il diritto allo studio, ma è stata prevista una modalità alternativa che meglio si conciliasse con la gravissima crisi pandemica mondiale in una ottica di equilibrata ponderazione di contrapposti interessi, a salvaguardia del primario valore della salute dell'intera popolazione regionale". Il presidente della Regione Campania "ha considerato non solo la gravità della epidemia in atto - si legge nella sentenza del Consiglio di Stato -, ma anche l'intero contesto e, quindi, l'utilizzo dei mezzi di trasporto, l'affollamento per le vie dei ragazzi che si recano a scuola, la situazione del distanziamento negli edifici scolastici". Secondo i giudici, "non essendo conosciuti né prevedibili con certezza i rischi indotti dalla frequenza della scuola in presenza, l'azione dei pubblici poteri ben può e deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, a tutela del valore primario della salute". Sottolineato anche il "criterio prudenziale di prevenzione e rigore" nelle decisioni del governo campano.