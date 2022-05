Napoli, sorpreso mentre ruba la marmitta di un'auto: arrestato

L'uomo, un 42ene di Giugliano in Campania, è stato bloccato in via Domenico Fontana

Gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Domenico Fontana, a Napoli, per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che, disteso sotto un'autovettura in sosta, ne stava asportando la marmitta e lo hanno bloccato. Il 42enne di Giugliano in Campania, è stato arrestato per furto aggravato ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.