Napoli, bambino guida motoscafo ad alta velocità: polemiche

“Filmato dai presenti che sembrano apprezzare questa vergognosa scena e invitato da un adulto ad andare più piano, il protagonista di questo video, suo malgrado, è stato poi offerto in pasto ai social network", ha commentato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

Polemiche dopo la pubblicazione sui social network di un video dove si vede un bambino guidare un motoscafo ad alta velocità. L'episodio è avvenuto nel Golfo di Napoli a Pozzano, frazione di Castellammare di Stabia. Le immagini del bimbo, di circa 5 anni, sono state postate su TikTok e poi pubblicate su altri social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Borrelli: "Intervengano i servizi sociali"



“Una follia inaccettabile. Sia subito identificato l’autore e intervengano i servizi sociali”, afferma Borrelli, che poi aggiunge: “Filmato dai presenti che sembrano apprezzare questa vergognosa scena e invitato da un adulto ad andare più piano il protagonista, suo malgrado, di questo video è stato poi offerto in pasto ai social network. Un trionfo di ignoranza e irresponsabilità che non può e non deve rimanere impunito”.