Napoli, in auto senza patente scappa dalla polizia: arrestato 28enne

Per sfuggire ai controlli è scappato effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Napoli dagli agenti del commissariato Scampia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga dalla polizia

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno notato in via Arcangelo Ghisleri un'auto con a bordo un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha imboccato la rotatoria a forte velocità nel tentativo di eludere il controllo. Inseguito dalla polizia, l'uomo ha accelerato effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo un lungo inseguimento con lo speronamento dell'auto di servizio, è stato raggiunto e bloccato, grazie anche al supporto di altre volanti, nei pressi dell'area del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Oltre al'arresto, il 28enne, che ha dei precedenti, è stato denunciato per guida senza patente, poiché mai conseguita. Inoltre, gli è stata contestata la violazione della guida senza copertura assicurativa. Il veicolo è stato sequestrato.