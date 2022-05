Marcianise, casa prostituzione in centro città: denunciate due donne

La casa di appuntamenti è stata realizzata a fianco a un grosso centro di analisi, per cui non è stato facile per i poliziotti acquisire gli elementi per fare l'operazione

Un casa adibita alla prostituzione, realizzata nel pieno centro di Marcianise, nel Casertano, e gestita da una cittadina cinese, è stata sequestrata dalla polizia. Inoltre, gli agenti hanno denunciato anche una connazionale della donna che era nell'appartamento: entrambe devono rispondere di sfruttamento della prostituzione.

Il blitz della polizia

Il blitz dei poliziotti è scattato dopo un servizio di osservazione effettuato per l'intenso via vai di uomini nella casa gestita dalle cinesi. La casa di appuntamenti è stata realizzata a fianco a un grosso centro di analisi, per cui non è stato facile per i poliziotti acquisire gli elementi per fare l'operazione. La casa, dove c'erano tante stanze per i clienti, tutti italiani, era stata regolarmente fittata per poter aprire un attività commerciale, e le due cinesi denunciate erano in possesso di permesso di soggiorno.