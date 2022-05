Agguato nel Napoletano, aggressori sbagliano obiettivo: ferita 23enne

Secondo quanto emerso, il vero obiettivo della sparatoria era un giovane di 19 anni con piccoli precedenti. La giovane ha riportato la frattura della tibia, la prognosi per lei è riservata e non si esclude possa essere sottoposta a intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita

Un agguato di probabile matrice camorristica è avvenuto ieri sera a Castellammare di Stabia (Napoli), a farne le spese una ragazza di 23 anni che è rimasta ferita alla gamba destra da un colpo di pistola indirizzato verso il vero obiettivo dell'agguato, un giovane di 19 anni con qualche piccolo precedente.

L'agguato

Alla Polizia, intervenuta sul posto, il giovane ha raccontato che stava passeggiando in piazza Giovanni XIII quando - erano da poco passate le 22,30 - improvvisamente è stato raggiunto da una persona in sella a uno scooter che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco verso di lui, uno solo dei quali lo ha colpito di striscio al piede destro. È andata peggio alla ragazza che si trovava nei paraggi che, colpita alla gamba, è stata trasportata all'ospedale San Leonardo di Castellammare dove ha ricevuto i primi soccorsi. La giovane ha riportato la frattura della tibia: la prognosi per lei è riservata, e non si esclude possa essere sottoposta a intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita. Sull'episodio procede il Commissariato di Castellammare.