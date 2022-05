Ottaviano, sequestrate autofficina e ditta tessile abusive

Un'autofficina e una ditta tessile, entrambe abusive e sconosciute al fisco sono state sequestrate dalla guardia di finanza che ha anche denunciato due persone, una delle quali per reati ambientali. Nell'autofficina i finanzieri di Ottaviano hanno messo i sigilli a diversi macchinari, utilizzati per la riparazione delle vetture e soprattutto tre tonnellate di rifiuti e 500 litri di olio esausto. Il gestore, un 54enne, è stato denunciato.

Il sequestro

I miliari hanno individuato e sequestrato anche una ditta tessile nel quale c'erano tra l'altro, tre lavoratori in nero. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un 47enne di origini cinesi, per reati ambientali e per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. I miliari hanno messo i sigilli a l'immobile, di circa 200 metri quadrati, che ospitava l'azienda, numerose attrezzature professionali, oltre 120mila capi di abbigliamento "neutri" (ancora senza marchio), nonché circa 90mila accessori (tra cartellini, stampelle, bottoni) che sarebbero stati utilizzati per completare e rifinire i prodotti semilavorati per l'immissione sul mercato.