Investe cinghiale e finisce contro un muro, morto 17enne nel Casertano

Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale che collega Pietramelara a Baia e Latina, nel Casertano. A quanto si è appreso il giovane, che guidava l'auto senza avere preso la patente (avrebbe compiuto 18 anni ad agosto) e senza il consenso dei genitori, ha investito un cinghiale ed è finito contro un muro. Ferito il coetaneo che viaggiava con lui.

L'incidente

Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto, il 17enne, che era alla guida dell'auto dei genitori, ha centrato e ucciso un cinghiale sbucato improvvisamente sulla carreggiata perdendo il controllo della vettura. Quest'ultima è finita fuori strada, contro un muro. Il 17enne al volante è stato estratto dalle lamiere, ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate, mentre l'amico, anch'egli estratto dall'abitacolo, è stato condotto in ospedale in gravi condizioni. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caserta.