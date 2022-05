Palma Campania, trovato ordigno della seconda guerra mondiale

Un ordigno della seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto in un giardino privato in Via Saverio Carbone, a Palma Campania. A trovarlo la proprietaria del fondo, una 58enne del luogo. Allertati i carabinieri: l'area è stata isolata e messa in sicurezza. La bomba, di 30x7 centimetri, sarà prelevata da militari del 21/oreggimento Genio Guastatori dell'Esercito di stanza a Caserta e sarà fatta brillare in un luogo sicuro.