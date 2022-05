Napoli, 16enne accoltellato alla mano e alla coscia da coetaneo

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Napoli da un coetaneo. Lo ha riferito lo stesso giovane agli agenti di Polizia che lo hanno ascoltato.

L'accoltellamento

A quanto si è appreso il ragazzo, originario di Casalnuovo, è arrivato all'ospedale Villa Betania di Ponticelli accompagnato dal padre per una ferita da punta e taglio alla mano destra e alla coscia sinistra. Per lui è stata stabilita una prognosi di dieci giorni. Agli agenti ha detto di essere stato accoltellato per futili motivi, forse, secondo quanto emerso, per una sigaretta negata.