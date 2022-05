Napoli, vendita di alcolici a minorenni: denunciato gestore

Serie di controlli da parte della Polizia Locale di Napoli nei luoghi della movida cittadina questo fine settimana. Nell'ambito della prevenzione dell'uso di alcol da parte di minori, gli agenti della Unita operativa Tutela Minori hanno intercettato tre ragazze minorenni, di cui una di 14 anni, mentre bevevano alcolici comprati in un locale in via dei Carrozzieri. Il gestore è stato denunciato e le minorenni affidate ai genitori.

I controlli

Le verifiche della Polizia Municipale hanno interessato nel complesso 159 esercizi commerciali sull'intero territorio cittadino. Nella zona dei cosiddetti "baretti", in via Bisignano, vico Belledonne e Vicoletto Belledonne e nella zona del Centro storico in Largo Giusso, nove locali sono stati sanzionati per la diffusione di musica e perché accessibili al pubblico oltre l'orario previsto dall'ordinanza sindacale n°59/2022 . I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all'alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle 5, come previsto dall'ordinanza.