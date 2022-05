San Giorgio a Cremano, incendio danneggia quattro auto in sosta

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato quattro auto in sosta in via San Martino a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. L'episodio è avvenuto questa notte poco prima dell' 1:30. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Al momento sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Rogo a Ottaviano

Un altro rogo è divampato ieri sera a Ottaviano, verso le 23,30. L'incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha gravemente danneggiato un capanno di circa 50 metri quadrati adibito a deposito. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto anche una Fiat 500 parcheggiata lì vicino. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Ottaviano e dei militari del Nucleo investigativo di Torre Annunziata.