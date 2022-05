Sfuggì a cattura, arrestato in Costiera amalfitana

Era riuscito a sfuggire alla cattura lo scorso 25 aprile quando in un'operazione dei carabinieri furono decapitati i capi clan dell'area a Nord di Napoli. 27 gli arresti in quella circostanza per droga, racket e armi. Ora i militari hanno arrestato a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, dove si era recato per un weekend, G.A. di 31 anni.

Le indagini

L'uomo è ritenuto appartenente al gruppo camorristico della 167 di Arzano: è gravemente indiziato dei reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed estorsione, delitti aggravati dalla finalità mafiosa.