San Vitaliano, aggredisce 2 falegnami e minaccia d’incendiare negozio

Un 45enne si è armato di bastone e ha bussato alla porta dell’attività aggredendo i titolari dicendo di non aver ricevuto merce già pagata, poi ha cosparso alcuni macchinari della ditta con liquido infiammabile. I carabinieri lo hanno bloccato prima che tutto andasse in fumo

Un 45enne ivoriano si è armato di bastone e ha bussato alla porta di una falegnameria di San Vitaliano. Ha aggredito i titolari dicendo di non aver ricevuto merce già pagata e ha poi cosparso alcuni macchinari della ditta con liquido infiammabile. L'incendio è stato scongiurato dai carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato prima che andasse tutto in fumo. I due imprenditori sono stati curati sul posto da personale medico di un'ambulanza: le loro condizioni non sono gravi. L'uomo è stato portato nel penitenziario di Poggioreale dove attenderà l'udienza di convalida: dovrà rispondere di tentata estorsione.