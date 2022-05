Ercolano, incendio nell'area protetta del parco del Vesuvio

Le fiamme sono state alimentate dal vento che ieri pomeriggio stava soffiando sulla zona. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell'incendio

Un incendio è divampato, ieri pomeriggio, su un'area di circa sei-sette ettari di vegetazione arbustiva con macchia mediterranea, in un terreno incolto con presenza di rifiuti, in via Viulo, area protetta ricadente nel Comune di Ercolano, nel Napoletano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse ieri sera e si sono svolte con l'ausilio di un elicottero regionale e di due Canadair.

Il rogo

Sul posto hanno operato vigili del fuoco, personale della Sma Campania, carabinieri della linea forestale e territoriale, polizia municipale e guardia di finanza. Le fiamme sono state alimentate dal vento che ieri pomeriggio stava soffiando sulla zona. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell'incendio.