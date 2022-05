Mazzette per perizie Giudice di Pace, 15 misure in provincia di Napoli

La Procura di Nola contesta, a vario titolo, i reati di corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato e depistaggio

Garantivano incarichi peritali presso l'ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia (Napoli) in cambio di mazzette e, secondo le indagini, in un'occasione la consulenza per un incidente stradale era finita nelle mani di un geometra privo dei titoli abilitativi. Questo è quanto hanno scoperto guardia di finanza e carabinieri, che hanno notificato 15 misure cautelari.

I provvedimenti

Nei confronti di tre cancellieri e di tre avvocati sono stati applicati dal gip gli arresti domiciliari; un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato notificato al direttore amministrativo pro tempore della cancelleria del Giudice di Pace di Sant'Anastasia e, infine, il divieto di dimora nel medesimo comune è stato notificato a otto professionisti, tra medici, geometri e periti assicurativi. La Procura di Nola contesta, a vario titolo, i reati di corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato e depistaggio.

Tangente anche per tamponi Covid



Da quanto emerso, i cancellieri e gli operatori giudiziari erano soliti garantire l'affidamento incarichi di consulente tecnico d'ufficio a medici, geometri e periti assicurativi compiacenti, dietro ricompensa di denaro contante e utilità varie come visite mediche gratuite e tamponi Covid, buoni carburante, lavori di ristrutturazione, generi alimentari vari.