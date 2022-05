Pimonte, sequestrato mezzo chilo di marijuana

A Pimonte, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti cinque buste di cellophane contenenti quasi mezzo chilo di marijuana. La droga era nascosta in un condominio di via Piana. Sanzionato amministrativamente un uomo di 63 anni, residente in quel condominio: nella propria abitazione sono stati trovati 10 grammi della stessa sostanza.