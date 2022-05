Contrasto al contrabbando, quattro arresti in provincia di Napoli

La guardia di finanza di Napoli ha arrestato, in tre distinti interventi, quattro persone nell'ambito un'operazione finalizzata al contrasto del contrabbando di sigarette. In particolare, nel corso di una prima operazione, è finito in manette un 21enne che aveva tentato di fuggire con la propria auto all'alt dei finanzieri. Invece di rispettare il segnale dei militari, il veicolo ha accelerato e proseguito la propria rocambolesca corsa, mettendo in pericolo gli stessi finanzieri, nonché gli altri autisti e pedoni, cercando in modo spericolato di darsi alla fuga con l'obiettivo di seminare la pattuglia, che ha subito iniziato l'inseguimento. Il percorso della vettura, condotta a velocità eccessiva e incurante della sicurezza stradale, ha interessato la zona del rione Traiano e i quartieri Soccavo e Fuorigrotta del capoluogo, dello stadio "Diego Armando Maradona" finché il fuggitivo, dopo aver tamponato un'altra auto, è stato raggiunto dai militari. Il giovane è stato arrestato, il mezzo sul quale viaggiava è stato sequestrato (era già sottoposto a fermo amministrativo e sprovvisto di copertura assicurativa).

Gli altri interventi

Nel corso di un secondo intervento, le Fiamme Gialle hanno arrestato a Ottaviano un 62enne e un 32enne sorpresi con un veicolo commerciale a scaricare in un garage 660 chili di sigarette. Infine, a Boscoreale è stato arrestato un 46enne, peraltro già arrestato nel mese di aprile ad Ercolano per fatti analoghi, mentre trasportava nel vano del suo autocarro circa 50 chili di sigarette di contrabbando.