Covid Campania, il bollettino: 4.430 nuovi casi. I ricoveri sono 609

Economia

I dati raccolti dal programma di cooperazione europeo Espon mostrano come questa sia la fascia di popolazione più duramente coinvolta dai risvolti economici del coronavirus. Cresce anche il numero di persone tra 15 e 29 anni che non lavora né studia

I giovani sono la fascia di popolazione che ha pagato il prezzo più alto per la crisi economica e sociale innescata dalla pandemia di Covid-19. A dirlo è lo studio preliminare Geography of Covid condotto dal programma di cooperazione europeo Espon, specializzato in analisi regionali. Secondo l’analisi di Espon infatti la disoccupazione giovanile nelle regioni dell’Unione europea è aumentata del 21,81% rispetto ai livelli pre-pandemia