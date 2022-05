Napoli, controlli ambientali: denunciato amministratore di una società

Controlli ambientali dei carabinieri in provincia di Napoli. Massima attenzione nei comuni di San Vitaliano, Scisciano e Castello di Cisterna. Denunciato l'amministratore di una società di prodotti per la pulizia professionale. I militari hanno scoperto che le acque reflue dell'azienda erano sversate senza autorizzazione nella fogna comune. Contestata anche l'omessa tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi.

Le altre denunce

Dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti un imprenditore di San Vitaliano. Nella sua azienda di logistica sono stati rinvenuti materiali speciali stoccati illecitamente: scarti di ferro, materassi, parti di carrozzeria di veicoli e motori intrisi di olio. Il piazzale dove sono stati rinvenuti è stato sequestrato. All'interno di un cantiere di Scisciano, i carabinieri hanno scoperto che non era stato installato l'apposito quadro elettrico previsto dalla normativa vigente. I lavori sono stati sospesi e il titolare della ditta edile sanzionato.