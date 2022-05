Spara con pistola a salve fuori da un bar nel Casertano, denunciato

Infastidito dall'attesa al bancone, si è finto carabiniere e ha estratto una pistola minacciando i titolari. Poi è uscito all'esterno, ha esploso vari colpi in aria e se ne è andato in bici

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata a Portico di Caserta.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito l'uomo, infastidito dall'attesa al bancone del bar, si è finto carabiniere e ha estratto una pistola minacciando i titolari. Poi è uscito all'esterno, ha esploso vari colpi in aria e se ne è andato in bici come se nulla fosse accaduto. La pistola è poi risultata a salve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno repertato nove bossoli e due cartucce a salve. L'uomo è stato identificato grazie alle testimonianze dei presenti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato la pistola che aveva ancora un colpo a salve all'interno della camera di cartuccia.