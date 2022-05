Monti Lattari, trovati mitragliatore e 18 chili di droga interrati

Armi e droga: il tutto interrato in due bidoni di plastica, all'ombra della vegetazione dei Monti Lattari. Un mitragliatore con silenziatore, tre pistole cal. 9 - una con matricola punzonata e una risultata rubata nel 2017 in un comando di polizia municipale in provincia di Torino - e 65 di proiettili dello stesso calibro. E ancora 18 buste al cui interno erano racchiusi circa 18 chili di marijuana già essiccata e pronta per lo smercio.

Il sequestro

Un vero e proprio arsenale quello sequestrato dai carabinieri di Gragnano (Napoli). Le armi erano confezionate in modo da resistere all'umidità e al tempo. Saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici affinché possano essere abbinate a eventuali fatti di sangue. La droga, invece, era imballata in atmosfera protetta per mantenere inalterata l'essenza della cannabis.