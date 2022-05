Campagna, in frantumi parabrezza di un pullman: ferita una studentessa

Momenti di paura per una scolaresca di Sapri, in provincia di Salerno, mentre si recava in gita scolastica a bordo di un pullman sull'autostrada A2 del Mediterraneo. All'altezza della corsia nord dello svincolo di Campagna, nel Salernitano, il parabrezza del veicolo è stato improvvisamente colpito da un pezzo di ferro presente sulla sede stradale e accidentalmente spostato da un altro automezzo che precedeva lo stesso pullman. L'autista, con destrezza, ha evitato il peggio riuscendo a fermarsi sulla corsia di emergenza.

Ferita una studentessa

Le schegge hanno però leggermente ferito una studentessa, medicata sul posto dai sanitari del 118. Gli alunni hanno ripreso il loro viaggio di istruzione diretti a Napoli a bordo di un altro pullman prontamente messo a disposizione dalla stessa ditta di autotrasporto proprietaria del mezzo danneggiato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e personale dell'Anas. Il traffico veicolare non ha subito rallentamenti.