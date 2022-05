Cantiere navale al posto del vigneto, una denuncia a Forio di Ischia

Il proprietario del terreno, un 42enne del posto, dovrà rispondere di gestione illecita dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di scarico illecito delle acque reflue e di abusivismo edilizio

Un'area di 1500 metri catalogata come vigneto era stata convertita abusivamente in un cantiere navale. E' quanto hanno scoperto durante un controllo i carabinieri forestali a Forio di Ischia (Napoli). Il proprietario del terreno, un 42enne del posto, dovrà rispondere di gestione illecita dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di scarico illecito delle acque reflue e di abusivismo edilizio.

Il sequestro

I carabinieri hanno sequestrato l'intera area. All'interno erano presenti rifiuti stoccati nel piazzale e un container rialzato adibito ad officina e laboratorio meccanico. Sequestrate anche parti meccaniche e 16 imbarcazioni.