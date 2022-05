Incendio a Capri, fiamme in un appartamento di via Camerelle

Un incendio è divampato in un appartamento in via Camerelle, a Capri. L’abitazione era vuota nel momento in cui le fiamme sono divampate. A lanciare l'allarme sono stati i vicini e i commercianti delle boutique presenti sulla via dopo aver notato il fumo che usciva dal terrazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autobotte, oltre ai carabinieri e alla polizia municipale, che hanno chiuso la strada al traffico. L'operazione di spegnimento è ancora in corso. La causa dell'incendio potrebbe essere stata un corto circuito partito dall'impianto elettrico dell'abitazione. Al momento non si registrano feriti.