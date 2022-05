La vittima è stata soccorsa e trasferita all'ospedale San Leonardo: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti

Un uomo è stato ferito a coltellate ieri sera in via Limongelli, nella zona orientale di Salerno. Da quanto trapela, è stato ferito con due fendenti. La vittima è stata soccorsa e trasferita all'ospedale San Leonardo: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul fatto indaga la polizia.