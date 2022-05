Napoli, picchiato e accoltellato mentre è fermo in auto al semaforo

Era fermo ad un semaforo in Via Acton, a Napoli, alla guida della sua auto, stamattina alle 6, quando alcune persone avrebbero spalancato la portiera della sua vettura e lo avrebbero picchiato e accoltellato alla gamba destra. È quanto ha raccontato ai carabinieri un 20enne di Melito, che questa mattina si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta con una ferita alla gamba. Il giovane è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. I militari dell’Arma ora indagano per chiarire dinamica e movente. Il racconto della vittima è al vaglio degli inquirenti.