Napoli, arrestato pusher: sequestrati 970 euro

In manette un ragazzo di 23 anni. In auto anche una mazza da baseball e un coltello

Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne incensurato arrestato dai carabinieri a Napoli. Il giovane era alla guida della sua auto, in sosta lungo Via Romolo e Remo, nel cuore del rione Traiano. Parlottava con una persona, in piedi davanti allo sportello. Quando ha avvistato la pattuglia, ha lanciato via un involucro e provato a comportarsi in maniera disinvolta, sperando di non essere stato scoperto.

Il controllo dei carabinieri

I militari gli hanno prima bloccato l'unica via di fuga e poi hanno recuperato la busta tra le erbacce. All'interno 120 grammi di hashish già divisi in 77 stecchette pronte per la vendita al dettaglio. E dalla quantità di banconote rinvenute non si esclude che lo spaccio avesse già avuto particolare impulso: 970 euro in contanti ritenuti provento illecito. I soldi sono stati sequestrati. In auto anche una mazza da baseball e un coltello. Il 23enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.