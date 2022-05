Casoria, rissa tra minorenni: accoltellato 14enne

L'episodio è accaduto ieri sera: il minorenne è in gravi condizioni ricoverato all'ospedale Cardarelli con una coltellata al torace che per poco non gli ha perforato un polmone

Ieri sera un 14enne è stato ferito durante una lite tra ragazzini all'interno del bowling a Casoria. Ancora poco chiare le motivazioni. Il minore ha riportato una ferita da arma da taglio al torace (che per poco non gli perforava un polmone) ed un trauma cranico. È stato trasportato al Cardarelli dove rimane in osservazione, non in pericolo di vita.



Le indagini

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria e sono state sequestrate le immagini delle telecamere di sorveglianza. Stando a quanto trapela, dopo le urla e gli spintoni tra i ragazzini sarebbe spuntato un coltello. Il 14enne a quel punto è finito a terra in una pozza di sangue.