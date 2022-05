Napoli, furto nella sede della Uil: forzati armadi con documenti

Furto all'interno del centro servizi della Uil di Campania e Napoli in via Guantai Nuovi, nel pieno centro del capoluogo campano. Secondo quanto ricostruito, durante la notte i ladri sono entrati forzando una porta d'ingresso laterale. Sono stati forzati vari cassetti, divelte le ante di alcuni armadietti e gettati a terra documenti vari. I dirigenti Uil sono sul posto per un inventario della situazione.