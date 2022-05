Torre Annunziata, nascondeva droga nella sua abitazione: un arresto

Non è stato semplice trovare la sostanza stupefacente: l'abitazione era protetta da un sistema di videosorveglianza

Aveva trasformato la propria abitazione in una sorta di ''droga-shop'', dove erano custoditi tra l'altro cinque chili e mezzo di marijuana. Per questo motivo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Il ritrovamento

Non è stato semplice trovare la sostanza stupefacente: l'abitazione era protetta da un sistema di videosorveglianza e la droga, 22 involucri, era nascosta in più parti della casa. Sequestrato anche il sistema abusivo di telecamere e il materiale per il confezionamento della droga.