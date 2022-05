In coma dopo interventi chirurgici per dimagrire, si allarga indagine

Altri medici risultano coinvolti nell'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sui presunti casi di malasanità ai danni della 28enne Angela Iannotta, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Caserta, e del 69enne Francesco Di Vilio, deceduto il primo gennaio scorso. Entrambi erano stati operati allo stomaco dal chirurgo bariatrico Stefano Cristiano (già indagato) - la ragazza per un bypass gastrico, il 69enne perché aveva un carcinoma - nella struttura Villa del Sole di Caserta. La Procura, che ha iniziato ad indagare dopo le denunce presentate dai familiari delle due vittime, avrebbe iscritto nel registro degli indagati altri medici di Villa Del Sole ma anche di Villa Letizia a L'Aquila, dove la 28enne subì da Cristiano, nel marzo 2021, il primo intervento per dimagrire che però non andò bene, tanto da ritornare sotto i ferri a Villa del Sole nel gennaio di quest'anno.

I sequestri

Qualche giorno fa Carabinieri del Nas e Polizia di Stato si sono recati a Villa del Sole per sequestrare, su ordine della Procura, documentazione sanitaria e amministrativa. Gli inquirenti vogliono far luce anche sul possesso, da parte della clinica, dei requisiti per l'accreditamento istituzionale a svolgere interventi di chirurgia bariatrica.

Intanto prosegue la campagna di solidarietà per la 28enne, madre di tre figli piccoli ricoverata all'ospedale di Caserta dal 3 febbraio scorso dopo la setticemia che l'ha colpita in seguito all'operazione di gennaio.