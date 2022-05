Camorra, latitante preso in Francia: era diventato uno chef

Era diventato un noto chef sulla Costa Azzurra un latitante ritenuto vicino al clan Mallardo. L' uomo, A.C.N., 56 anni, di Giugliano (Napoli) è stato arrestato all'alba nei pressi di Cannes dai carabinieri, che hanno operato in collaborazione con la polizia francese e il servizio di cooperazione internazionale di polizia.

L'arresto

I militari lo hanno bloccato in un appartamento dive viveva da solo. Il 56 enne non ha opposto resistenza. Ricercato dal 2014 , dovendo scontare una pena di 16 anni per rapina, ricettazione e porto abusivo di armi, l'uomo lavorava in un albergo della Costa Azzurra e si era affermato come chef. Si era fatto assumere in un hotel a 5 stelle di Saint-Raphael, nei pressi di Cannes, con il nome falso di Nunzio Palumbo e si era fatto apprezzare per le sue qualità in cucina, diventando cuoco della struttura alberghiera. Nei suo confronti è stata avviata la procedura di estradizione.