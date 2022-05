Acerra, due ragazzi morti in una sparatoria: fermato un 17enne

Un 17enne è stato fermato perché gravemente indiziato di omicidio aggravato e porto illegale di armi in relazione alla sparatoria avvenuta lo scorso 29 aprile ad Acerra. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe agito in concorso con Pasquale Di Balsamo, il 22enne deceduto nel conflitto a fuoco nel quale ha perso la vita anche il 21enne Vincenzo Tortora. Ad eseguire il provvedimento di fermo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.

La sparatoria ad Acerra

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari il 17enne, nelle prime ore del 29 aprile scorso, si trovata alla guida di un motoveicolo con a bordo Di Balsamo, entrambi con il volto coperto da maschere. Lo scooter, ad Acerra, avrebbe affiancato la vettura condotta da Tortora e a quel punto Di Balsamo e Tortora si sarebbero sparati l'un l'altro con armi illegalmente detenute. Entrambi, feriti gravemente, sono poi deceduti in ospedale. Il gip ha convalidato il decreto di fermo, riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari nei confronti del 17enne per il quale è stato disposta la custodia in istituto penitenziario minorile.