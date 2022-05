Procida, rissa sugli spalti: denunciati tre uomini

I tre dovranno rispondere di lesioni personali in concorso. La vittima sta bene e ne avrà per tre giorni

Non finisce bene una partita amichevole di calcio tra ragazzi a Procida. Ieri per la categoria under 14, in campo c'erano le squadre "Academy Procida" e "Barone Calcio". Ma la rivalità tra le tifoserie ha avuto la meglio.

L'aggressione

Tre persone simpatizzanti della squadra ospite hanno, infatti, aggredito un loro "rivale", un tifoso della squadra isolana che era sugli spalti. Sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato i tre uomini: dovranno rispondere di lesioni personali in concorso. La vittima sta bene e ne avrà per tre giorni.