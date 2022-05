Incendio in abitazione, anziana salvata da finanziere durante la notte

E' successo a Castelvenere. L'uomo ha sfondato una finestra ed è entrato in casa tra le fiamme riuscendo a mettere in salvo l'anziana

Un'anziana di Castelvenere (Benevento), rimasta bloccata in casa a seguito di un incendio, è stata salvata grazie all'intervento di un finanziere. Il rogo è divampato durante la notte a causa di un corto circuito e la donna, sola in casa, non si era accorta di quanto stava accadendo.

L'allarme

A dare l'allarme è stato il militare, in servizio a Piedimonte Matese e che vive a pochi passi dall'abitazione dell'anziana. L'uomo poi ha sfondato una finestra ed è entrato in casa tra le fiamme riuscendo a mettere in salvo l'anziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed i sanitari del 118 che hanno ricoverato la donna in ospedale per una forte intossicazione. Nel rogo è rimasto danneggiato anche il primo piano dello stabile, che ha riportato seri danni.