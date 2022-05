Rissa a Napoli, ferito il titolare di una pescheria

Ancora da chiarire i motivi della violenta lite. L'uomo è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale Cardarelli per una ferita alla mano

Un uomo è rimasto ferito in una rissa scoppiata per motivi non ancora chiariti poco prima delle 6 in via Salvator Rosa, a Napoli.

La rissa a Napoli

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto, l'uomo, che ha 61 anni, ed i suoi due figli di 30 e 38 anni stavano aprendo la pescheria, quando alcuni ragazzi a bordo di un'utilitaria li hanno infastiditi e derisi. I figli del 61 enne sarebbero intervenuti in difesa del padre ed avrebbero messo in fuga gli occupanti dell'auto. Poco dopo sarebbero arrivati almeno quattro scooter con a bordo una decina di persone e sarebbe scoppiata una rissa. Il 61enne è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale Cardarelli per una ferita alla mano.