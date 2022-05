Incendio in un campo Rom a Napoli, sul posto i vigili del fuoco

Un incendio è divampato poco dopo le 17:30 nel campo Rom di via Gianturco, alla periferia orientale di Napoli. Dal rogo si è alzata un'alta colonna di fumo, visibile a distanza anche dalla zona collinare di Capodimonte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno chiuso al traffico le strade limitrofe al campo Rom. Al momento non si ha notizia di feriti.

Il rogo

Le fiamme hanno distrutto numerose baracche e sono alimentate da cumuli di rifiuti, plastica e legno presenti nell'area del campo e dell' ex Mercato ortofrutticolo. Diverse bombole di GPL sono esplose, complicando il lavoro dei soccorritori. Scene di panico si sono avute tra gli occpuanti, che sono fuggiti, e tra i residenti della zona circostante per via del fumo. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Napoli sono al lavoro con 12 automezzi e, al momento hanno quasi circoscritto le fiamme. Non si fanno per ora ipotesi sulle cause, Su indicazione della Prefettura, la Polizia Municipale ha invitato i residenti della zona a tenere le finestre chiuse in attesa che sia domato l'incendio e si sia completamente diradato il fumo. Il Comune di Napoli sta seguendo le operazioni di spegnimento.