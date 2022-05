Covid Campania, il bollettino: 4.786 casi su 31.299 tamponi

Cronaca

Covid, mascherine e Green pass: cosa cambia da oggi

L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione resta solo in alcuni contesti e per il personale delle strutture sanitarie, mentre viene quasi del tutto accantonata la certificazione verde. Sileri: 'Da giugno sarà abbastanza inevitabile che la mascherina venga eliminata, ma in questo periodo di transizione io la terrei quando si è al chiuso e in presenza di molti altri'

L’obbligo di indossare la mascherina e di esibire il Green pass (nelle sue varie versioni) sono stati descritti come due strumenti cruciali per la lotta alla pandemia, ma a partire da oggi in Italia non sono più richiesti in molti settori

Per quanto riguarda le mascherine, le nuove misure sono state stabilite con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che recepisce il testo di un emendamento al decreto sulla fine dello stato di emergenza approvato alla Camera