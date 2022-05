Nola, aggredisce la madre e la sorella con un coltello: arrestato

Ha aggredito con un coltello la madre e la sorella durante una lite per futili motivi, per questo l'uomo, di 46 anni, è stato arrestato ieri sera a Nola (Napoli) dalla polizia.

L'aggressione e l'arresto

Gli agenti del commissariato locale sono intervenuti in un'abitazione in via Fratelli Bandiera, dove la donna e la figlia hanno riferito di essere state aggredite fisicamente e minacciate con un coltello dal 46enne, come già avvenuto in precedenti occasioni. L'uomo che era già stato denunciato in passato, è stato arrestato per minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. Il coltello è stato sequestrato.