Annullato rave party a Bagnoli, tensioni con le forze dell’ordine

Momenti di tensione quest’oggi tra le forze dell’ordine e alcune centinaia di ragazzi che si erano radunati davanti all'ex area NATO di Bagnoli, a Napoli, per partecipare a un rave party della durata prevista di 12 ore, poi annullato per mancanza delle autorizzazioni necessarie. Il raduno abusivo è stato bloccato prima dell’inizio dall’intervento della Polizia Locale. Sul posto è giunta anche la Polizia di Stato, ma i giovani presenti, al momento, non sono andati oltre alle semplici proteste. "Gli organizzatori dell'iniziativa - ha reso noto il Comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito - non erano in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'evento quando abbiamo effettuato il controllo”.