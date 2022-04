Eventi 1 maggio a Napoli: cosa fare per la Festa dei Lavoratori

Torna L'iniziativa Domenica al Museo con la possibilità di visitare gratuitamente le più belle mostre allestite in città. Da non perdere al Palazzo delle Arti di Napoli l'esposizione “Andy is back”, il mondo di Warhol

Torna L'iniziativa Domenica al Museo con la possibilità di visitare gratuitamente le più belle mostre allestite in città. In oltre, dopo due anni di stop a causa della pandemia, tornano in piazza le sigle sindacali con "Al lavoro per la Pace". Da non perdere al Palazzo delle Arti di Napoli l'esposizione “Andy is back”, il mondo di Warhol.

Musei gratis a Napoli

Torna l'iniziativa Domenica al Museo con le entrate gratuite nei musei pubblici di Napoli per scoprirne le bellissime collezioni e le mostre temporanee che sono state allestite.

Cgil, Cisl e Uil in piazza dopo due anni di stop

"Al lavoro per la Pace" è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per celebrare la Festa dei Lavoratori 2022, che segna il ritorno in piazza dopo due anni di pandemia. A Napoli, seguendo la linea scelta dei tre sindacati confederali nazionali, la location scelta è largo Donnaregina, nei pressi della Curia di Napoli, per lanciare un messaggio di pace, speranza e solidarietà al popolo ucraino. Sul palco si alterneranno gli interventi di tre delegati sindacali della sanità, della scuola e dei metalmeccanici e l'intervento del console generale dell'Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko. Prevista la presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Concluderà il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a nome di Cgil, Cisl e Uil Napoli.

Croce Rossa Italiana in piazza a Napoli per il progetto LISA

Si scrive LISA, si legge Lavoro, Inclusione, Sviluppo, Autonomia. È il progetto della Croce Rossa Italiana, che sarà presentato alla Comunità Napoletana il 1° Maggio dalle ore 9.30 in Piazza del Gesù, progetto sviluppato con il finanziamento e il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nato per favorire l'inclusione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio e vulnerabilità e, al contempo, accrescere la consapevolezza della comunità sull'importanza di coniugare produttività e inclusione sociale. Lavoro ed inclusione sociale: due elementi che a primo impatto potrebbero sembrare distanti, ma che, grazie all'impegno di chi opera nel terzo settore, da oggi è una realtà inscindibile. "La finalità principale, afferma - il presidente del comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana, Paolo Monorchio - è quella di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta, di sostenere il processo d'inserimento tramite un attento lavoro di analisi del contesto, delle capacità, attitudini ed aspirazioni di ogni Persona ed attraverso l'utilizzo di una Piattaforma specifica a livello Nazionale". "La CRI è da sempre al fianco dei più vulnerabili, conclude MONORCHIO e crediamo che sostenere il diritto al lavoro delle persone svantaggiate - oggi più che mai escluse dal mercato del lavoro e dalla società - sia un impegno e un obiettivo da portare avanti nel tempo in particolare in un territorio difficile come quello napoletano.

'Andy is back', il mondo di Warhol al PAN

Sono oltre 130 le opere mai o raramente esposte al pubblico provenienti da collezioni private, a comporre 'Andy is back', la mostra antologica dedicata a Andy Warhol al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio. Prodotta da Navigare srl, curata da Edoardo Falcioni per Art Motors, patrocinata dal Comune di Napoli, l'esposizione ripercorre la storia artistica e personale del maestro della Pop Art mostrando l'intero universo di Warhol, l'artista oggi più quotato al mondo: l'arte, la grafica, le frequentazioni mondane dello star system e quelle dei bassifondi, la musica, l'editoria, la moda, la fotografia, il cinema, tutto è rappresentato da serigrafie, litografie, disegni, fotografie, acetati, riviste e vinili, oggetti di culto autografati ed edizioni speciali, ritratti e autoritratti. Accanto al volto di Marilyn Monroe, di Mao e di Liz Taylor compaiono icone dei consumi di massa e oggetti di culto firmati da Warhol: la chitarra e il cappello di Michael Jackson, il vinile di debutto dei Velvet Undeground & Nico con la banana in copertina e il leggendario LP Sticky Fingers dei Rolling Stones. Nella galleria di memorabilia anche la stampa serigrafica della t-shirt di Keith Haring autografata da Warhol, la banconota da 10mila lire firmata insieme l'artista tedesco Joseph Beuys, le foto in polaroid, la serie Ladies and Gentlemen, diversi numeri della rivista mensile Interview fondata da Warhol, con le sue interviste e fotografie a celebrità degli anni '70 e '80, e molto altro come la ricostruzione fedele della Silver Factory, il laboratorio che Warhol creò a New York negli anni '60 'Andy is back' segna anche un ritorno di Warhol a Napoli, città che frequentò nel decennio '70 -'80. Una sezione 'editoriale' è realizzata con il quotidiano Il Mattino : c'è anche la celebre prima pagina 'Fate Presto' (pubblicata tre giorni dopo il devastante terremoto del 23 novembre 1980), che ispirò Warhol nella realizzazione di un trittico.

Visita agli Scavi di Pompei

Il primo maggio sara possibie visitare gli scavi di Pompei con ingresso da via Villa dei Misteri, 2. Le visite aprono a partire dalle ore 9 alle 19 con ultimo ingresso previsto alle 17.30.

Visita al Museo Archeologico Nazionale

Sono tantissime le mostre allestite presso il Mann, con apertura dalle 9 alle 19.30. Le esposizioni aperte al pubblico sono “Divina Archeologia”, “Sing Sing”, “Manga Heroes” ed “È stata la mano di Dio”.